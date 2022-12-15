أسعار الذهب اليوم في مصر 15-12-2022.. وعيار 21 يرتفع 100 جنيه

اشتعلت أسعار الذهب في سوق الصاغة مساء اليوم الخميس 15-12-2022 في تعاملاته بمختلف المحافظات نتيجة صعود الطلب على المعدن الأصفر، فيما انخفض سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن الدولية.

وقالت منصة آي صاغة، إن سعر جرام الذهب في مصر قفز بنحو 100جنيه، فيما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية، خاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1850 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1750 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

أسعار الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2110 جنيهات)

وقفز مجددا على مدار اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 الآن، وهو الأعلى سعر في مصر بالتعاملات ليبلغ 2110 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1850 جنيها)

فيما ربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، مثل باقي الأعيره بشكل ملحوظ ليقفز 100 جنيه مساءليبلغ 1850 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1585 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 1585 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14800 جنيه)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 800 ليبلغ نحو 14800 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 64 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 65410 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.110 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبدأت التعاملات في البورصة العالمية للمعادن على ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات لتسجل نحو 1778 دولار.