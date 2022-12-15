أسعار الذهب اليوم في مصر 15-12-2022.. وعيار 21 يتخطي 1800 جنيه بالمصنعية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 15-12-2022 بالرغم من تراجع سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية في رابع أيام التداولات الأسبوعية، ويخالفه السعر محلياً على مستوى الجمهورية، فيما تنتظر السوق اجتماعات صندوق النقد الدولي غداً الجمعة لمناقشة حصول مصر على تمويلات من الصندوق.

وقفز سعر الجرام صباح اليوم نحو 50 جنيهاً للجرام في سوق الصاغة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1750 جنيهاً للجرام اليوم بدلاً من 1700 جنيه مساء أمس بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه ، ليتجاوز الجرام حاجز 1800 جنيه بالمصنعية ، فيما تسود الضبابية في محال الصاغة.

سعر الذهب

وتنشر بوابة “المال نيوز” صباح اليوم أسعار الذهب في مصر الخميس 15-12-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (2030 جنيها)

اشتعل من جديد سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يسجل الأعلى قيمة في مصر ليقفز نحو 50 جنيهاً صباحاَ ليبلغ حوالي 2030 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1750 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 قفزاته الملحوظه الاسبوع الجاري ليبلغ نحو 1750 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1540 جنيهًا)

كما ارتفع أيضاً في تعاملات اليوم الصباحية سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ الجرام 1540 جنيهًا بدون مصنعية ؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (14000 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 400 جنيها ليصل إلى مستوي 14000 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت في التداولات بسوق الصاغة سعر أوقية الذهب عيار 24 صباح اليوم نحو 62930 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.030 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.