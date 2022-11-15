أسعار الذهب اليوم في مصر 15-11-2022.. وارتفاع عيار 21



ارتفعت اوقية الذهب بتعاملات البورصة العالمية للمعادن خلال ثالث ايام التداولات لتقترب من تسجيل 1780 دولار عند اعلي مستوي له منذ ابريل الماضي ، مما ساهم في صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-11-2022 بشكل طفيف صباح اليوم بسوق الصاغة.

وعلمت المال من شعبة الذهب والمعادن ، ان سعر الجرام ارتفع اليوم جنيهان ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية نحو 1266 جنيه للجرام، مقارنة بسعره امس التى سجلت 1264 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار والتى تتراوح ما بين 50-80 جنيها على الجرام الواحد.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1447 جنيها)

وبلغ اجمالى ارباح جرام الذهب عيار 24 حوالى جنيهان وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1447 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1266 جنيه)

واستفاد ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، ليرتفع بشكل طفيف ليبلغ 1266 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1085 جنيهًا)

كما شهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ارتفاع بقيمة جنيهان ليسجل 1085 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10128 جنيه)

ووفقا للزيادة الجديد فقد ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 10128 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44857 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع لنحو 1.447 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ويستفيد الذهب من هبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم وتبلغ نحو نحو 1775 دولار ، مقارنة بنحو 1664 دولار صباح امس