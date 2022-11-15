أسعار الذهب اليوم في مصر 15-11-2022.. استقرار عيار 21 رغم التراجع عالميًا

شهدت أوقية الذهب تراجعًا بشكل طفيف عالميًا في تعاملات بورصة المعادن، فيما لم يؤثر التراجع على أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-11-2022 في تعاملات اليوم المسائية بكل محال الصاغة على مستوي الجمهورية، مع انخفاض الطلب على الذهب محليًا بشكل قوي، نتيجة تسجيله أعلى مستوياته عبر مر تاريخه.

وتسود توقعات باستمرار المعدن الأصفر عند مستوياته محلياً قد يرتفع قليلاً نتيجة تحرك سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1265 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب في مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 15-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1446 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 أستقرارا ً متواصل بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم ، ليبلغ 1446 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1265 جنيها)

فيما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليحافظ على مستوياته المرتفعه ويبلغ 1265 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1085 جنيهًا)

كما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليبلغ 1085 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10120 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 10120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم تتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44826 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثبات ليبلغ حوالي 1.446 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770 دولارا للأوقية بعد انخفاضها بحوالي 4 دولارات مساء.