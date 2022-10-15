أسعار الذهب اليوم في مصر 15-10-2022.. وتراجع عيار 21

انخفاض جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-10-2022 بشكل طفيف في تعاملات سوق الصاغة المسائية، لتراجع الطلب على المعدن الأصفر عالميا مع استمرار التذبذب في السعر بالتزامن مع خسارة أوقية الذهب نحو 20 دولارا على مدار اليومين الماضيين في بورصة المعادن العالمية.

3 جنيهات قيمة التراجع في الجرام ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1119 جنيها للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 1122 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 15-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1286 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف مساء، ليسجل 1286 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1119 جنيها)

ووفقا لتجار الذهب فإن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فقد نحو 3 جنيهات على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 1119 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8952 جنيها)

اما عن خسائر الجنيه الذهب اليوم في مصر فبلغت 24 جنيهات ليسجل نحو 8952 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39866 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1647 دولارا نهاية اليوم.

ويأتي انخفاض سعر الذهب على خلفيه توجه المستثمرين للمضاربة في الدولار بالإضافة إلى عدم وجود طلب على المعدن عالميا.