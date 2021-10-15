اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 15-10-2021 وعيار 21 يخسر 4 جنيهات

عيار 21 يسجل 778 جنيها للجرام
عمر سالم 5:43 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21 5:43 م, الجمعة, 15 أكتوبر 21

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أنهارت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 15-10-2021، بشكل كبير منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة، بعد هبوط سعر أوقية الذهب بقيمة 19 دولارًا للأوقية الواحدة في تداولات البورصة العالمية للمعادن، وسط حالة بيعية من المستثمرين للملاذ الآمن، وهو الذهب بعد مكاسب كبيرة

وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب خسر 4 جنيهات الآن، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 778 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح التى سجلت 782جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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الذهب
الذهب

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-10–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (890 جنيها)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل كبير خلال التعاملات الآن ليسجل 890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (778 جنيه)

وفقد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 4 جنيهات بشكل متواصل لليوم الثانى  في التعاملات ليبلغ 778جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (667 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليسجل 667 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6224 جنيها)

وانخفض  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر  ليتراجع ويسجل نحو 6224 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وتراجعت سعر أوقية الذهب عيار 24 وسجلت 27590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 890 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وهبط سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1775 دولارا.

وأضاف نجيب لـ”المال” أن هبوط سعر الذهب الآن يأتي نتيجة قيام المستثمرين بحصد مكاسب المعدن أمس، بعد صعود لأعلي سعر منذ منتصف سبتمبر، ليكون هناك حركة بيع كبيرة وسط توقعات بمعاودن الذهب للصعود خلال الفترة المقبلة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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