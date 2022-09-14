أسعار الذهب اليوم في مصر 14-9-2022.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه

الوقت الحالي هو الأنسب للشراء ، بتلك الكلمات أكد نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا، أن سعر الذهب حاليا مشجع على الشراء وسط توقعات بإمكانية ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14-9-2022 منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة في ظل عدم تغير السعر في بورصة المعادن العالمية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ”المال” أن هناك إقبالا على شراء الغوايش وبعض المشغولات، ولكن بنسب طفيفة خلال الوقت الحالي، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي واصل ثباته ليحافظ على مستوياته عند 1113 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره أمس، غير شاملة المصنعية.

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 14-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1272 جنيها)

وأوضح نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة عاود ثباته الملحوظ خلال التداولات ليبلغ نحو 1272 جنيها للجرام وهو العيار الأقل مبيعا في مصر نظرا لارتفاع سعره.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1113 جنيها)

وأستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في سوق الصاغة ليسجل نحو 1113 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا ومبيعا في مصر حاليًّا .

سعر جرام الذهب عيار 18 (953 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ثباته على مدار اليوم ليبلغ 953 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8904 جنيها)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8904 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 39432 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.272 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت سعر أوقية الذهب ثبات عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1704 دولارًا.