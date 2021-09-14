أسعار الذهب اليوم في مصر 14-9-2021.. عيار 21 يسجل 784 جنيهًا

تذبذب متواصل في تعاملات بورصة المعادن عالميًا يتبعه معدم استقرار محليًا، حيث عاودت أوقية الذهب الارتفاع في التعاملات الآن بعد هبوطها صباحًا، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-9-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائيه في سوق الصاغة المحلية .

وربح جرام الذهب في مصر الآن نحو جنيهين ليتحول من الخسارة للصعود، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيهًتا للجرام، بعد انهياره في تعاملات الصباح التى سجلت 782 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (890 جنيها)

وعاود سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة الارتفاع بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 890 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر، لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف في التعاملات، ليبلغ 784 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بشكل طفيف محليًا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6272 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 890 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1799 دولارا.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه