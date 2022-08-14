أسعار الذهب اليوم في مصر 14-8-2022 .. وعيار 21 يسجل 1060 جنيها

ثبات جديد يضرب سعر أوقية الذهب بالتزامن مع إغلاق بورصة المعادن وتوقف تعاملاتها لليوم الثاني على التوالي في ظل عدم تغير سعر الذهب اليوم عالميا ، لتستمر أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 14-8-2022 في مستوياتها المرتفعة بجميع محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وتستأنف السوق تداولاتها غداً الإثنين وسط انخفاض في الطلب على الملاذ الآمن ،ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1060 جنيها، وهي نفس مستوياته خلال تعاملات أمس غير شاملة المصنعية ، فيما يحاول عدد من محال الذهب خفض المصنعية لزيادة الطلب على المعدن الأصفر.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 314-8-2022 :

سعر جرام الذهب عيار 24 (1210 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 -الأعلى سعرا بين الأعيرة- استقرارا ملحوظا خلال التعاملات ليبلغ 1210 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1060 جنيها)

كما تأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بنظيره العالمي ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1060 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (907 جنيهات)

كما استقر أيضا سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 907 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37510 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وبلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.210 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1803 دولارات ، فيما تسود توقعات بإمكانية ارتفاع السعر غداً ببداية التداولات الأسبوعية.