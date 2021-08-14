اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 14-8-2021 واستقرار عيار 21

عيار 21 يسجل 781 جنيها للجرام
عمر سالم 5:32 م, السبت, 14 أغسطس 21 5:32 م, السبت, 14 أغسطس 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-8-2021  ثباتا في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ،  ومع إغلاق البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها للأجازة الأسبوعية وسط ثبات في سعر أوقية الذهب منذ تعاملات اليوم الصباحية.

وتأثر سعر الذهب في مصر بعدم حدوث أي تغيرات في التعاملات الآن ، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 781 جنيها وهي نفس أسعاره خلال تعاملات الصباح ، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد
الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-8–2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (893 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 893 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (781 جنيه)

كما لم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليشهد ثباتا بشكل متواصل  في التعاملات ليبلغ 781 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (670 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل670 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (6250 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6250 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27683 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 893 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1779 دولارًا.

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يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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