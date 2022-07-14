أسعار الذهب اليوم في مصر 14-7-2022.. وانهيار عيار 21 مساء التعاملات

تراجعت مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-7-2022 بشكل ملحوظ بعد انخفاضها صباحا في سوق الصاغة، على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 1.3% من قيمتها خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام تعاملاتها مع للبيع بعد ارتفاع سعر الدولار لأعلي سعر امام الين واليورو منذ 20 عاما.

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب إن سعر الذهب خسر مساء نحو 6 جنيهات من قيمته، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 990 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 996 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر وفقا للتشكيلة.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1134 جنيها)

واضاف زويل أن سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاض اليوم في مصر بشكل ملحوظ، ليسجل 1134 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (990 جنيها)

كما تراجع أيضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالتعاملات المسائية ليبلغ 990 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلي بيعا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (847 جنيهًا)

وهبط جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 847 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7920 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر انخفاض بشكل ملحوظ ليسجل نحو 7920 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.1134 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1710 دولارات، لتخسر الأوقية أكثر من 25 دولارا خلال تعاملات اليوم.