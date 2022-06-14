أسعار الذهب اليوم في مصر 14-6-2022.. وانهيار عيار 21

انهيار حاد لسعر الذهب اليوم خلال تداولاته العالمية ، ليتراجع معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-6-2022 بعد ارتفاعه صباحا ، ليغير مساره وينهار مجددا في سوق الصاغه بسبب ارتفاع سعر الدولار مع تراجع سعر الاوقية عالميا بأكثر من 20 دولار للاوقية على مدار التعاملات المسائية.

ووفقا لمصدر مسئول بشعبة الذهب بالغرفة التجارية ، فإن قيمة الانخفاض محليا بلغت 4 جنيهات ، فيما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 991 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 995 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 14-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1135 جنيها)

وانهار سعر جرام الذهب عيار 24 بقوة خلال تعاملات اليوم ، ليسجل 1135 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (991 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض قوي خلال ثاني ايام التعاملات ، ليبلغ الجرام 991 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا بشكل قوي على مدار اليوم ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7928 جنيه)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 32 جنيها ليتراجع ويسجل 7928 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وانهارت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35216 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.135 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وانهارت سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل حاد خلال التعاملات اليوم نحو 1805 دولار بعد خسارتها.

ووفقا لكافة التوقعات التى تؤكد اعلان الفيدرالي الامريكي خفض سعر الفائدة على الدولار ما يصاحبه حركه بيع عنيفه للذهب عالميا ما يهبط بسعر الذهب محليا وعالميا للاستثمار في ادوات الدين الامريكية