أسعار الذهب اليوم في مصر 14-5-2022.. عيار 21 يستقر عند مستوى منخفض



أغلقت البورصة العالمية للمعادن تداولاتها الأسبوعية على استقرار في سعر أوقية الذهب عالميا، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5 -2022 في منتصف التعاملات في سوق الصاغة المحلية، قبل أن تغلق السوق المحلية للاجازة الأسبوعية غدا.

وهبط سعر الذهب محليا بشكل عنيف ليسجل أكبر خسارة خلال الاسبوع الماضي، بعد ارتفاعه على مدار الاسبوع السابق له، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1120 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره صباح اليوم، غير شاملة المصنعية.

سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 14-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1275 جنيها)

وعلمت المال ان سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة استقر بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 1275 جنيها، كما انه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيه)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 1120 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لم يتغير على مدار اليوم ليبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيه)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8960 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

واستقر سعر أوقية الذهب عيار 24 عند مستوي منخفض لتبلغ نحو 39525 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.275 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1808 دولارًا.

وخسرت اوقية الذهب اكثر من 1% في نهاية التعاملات امس حيث فقدت اكثر من 20 دولارا نتيجة صعود الدولار عالميا وارتفاع عائد السندات الامريكية.