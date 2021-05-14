اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 14-5-2021 واستقرار عيار 21 نهاية التعاملات

ارتفاع اعداد كورونا وتراجع الدولار يصعدان بسعر الذهب
عمر سالم 9:46 م, الجمعة, 14 مايو 21 9:46 م, الجمعة, 14 مايو 21

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021 استقرارًا، بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية، في محالّ الذهب بسوق الصاغة المحلية، على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب عالميًّا بشكل كبير فى بورصة المعادن العالمية، بعد صعودها الكبير صباحا.

وصعد سعر الذهب في مصر بأكثر من 4 جنيها خلال اليوم قبل أن يستقر، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 792 جنيهًا للجرام؛ وهي نفس الأسعار خلال التعاملات الصباحية أمس غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

 وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-5-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (904 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارًا خلال التعاملات الآن ليبلغ الجرام 904 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته هى الأعلى.

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سعر جرام الذهب عيار 21 (792 جنيها)

كما لم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 أى تغييرا بشكل ملحوظ ليسجل 792 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (678 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 678 جنيهًا فى التعاملات اليوم؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6336 جنيهًا)

 واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بالتعاملات نحو 6جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27992 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 904 آلاف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر أوقية الذهب بالدولار

سجلت أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية اليوم نحو 1836  دولارًا ببداية التعاملات.

صعد سعر الذهب صباحا نتيحة هبوط سعر الدولار الامريكي وتراجع بعملات مما شجع علي الاستثمار في الذهب.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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