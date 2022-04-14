خسارة جديدة سجلتها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-4-2022 في سوق الصاغة مساء اليوم، على خلفية تراجع سعر الذهب عالميا وخسارة الأوقية نحو 6 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في رابع أيام التداول بالإضافة لهبوط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية.

وتراجعت أعيرة الذهب على مدار اليوم ليهبط نحو 9 جنيهات، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1009 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره صباح اليوم التى سجلت 1018 جنيها، غير شامل المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-4-2022..

سعر جرام الذهب عيار 24 (1159 جنيها)

تراجع مستمر شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير، ليسجل 1159 جنيها، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1009 جنيهات)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط أوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 1009 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (864 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 864 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8072 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8072 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35929 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.159 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1964 دولار ، فيما انخفض مستوي سعر الدولار اليوم في البنوك المحلية امام الجنية المصري.