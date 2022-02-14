أسعار الذهب اليوم في مصر 14-2-2022 وعيار 21 يرتفع 2 جنيه

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم بعد هبوط أسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن صباح اليوم، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-2-2022 مجددًا بشكل طفيف في نهاية تعاملات اليوم، مع توقعات بمسار صعودي للمعدن الأصفر عالميا.

جنيهان هما قيمة ارتفاع سعر الذهب الآن في مصر، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 813 جنيها للجرام، مقارنة بأسعار الجرام صباح اليوم التى سجلت 811 جنيها، غير متضمنة المصنعية، والتى تحدد وفقا لكل عيار وتختلف من شركة لأخرى.

سعر الذهب

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (928 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة جنيهين ، ويسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات الآن ليبلغ 928 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (813 جنيه)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 صعودا بعد قفزة سعر الذهب عالميا ، ليربح مثل باقي الاعيره بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 813 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (687 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعر محليا نظرا لانه الاقل جودة والاكثر تشكيلا ليبلغ 678 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6504 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 6504 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28768 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 928 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ومازالت الأسواق العالمية تتأثر بالتراشق بين روسيا والولايات المتحدة بسبب القضية الأوكرانية والمخاوف من اجتياح روسيا للأراضي الأوكرانيه ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1866 دولار بعد صعودها بقيمة 12 دولارات للأوقية الواحدة.