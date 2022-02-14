اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 14-2-2022.. تراجع عيار 21 في عيد الحب

عيار 21 يسجل 810 جنيها
عمر سالم 9:26 ص, الأثنين, 14 فبراير 22 9:26 ص, الأثنين, 14 فبراير 22

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شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الإثنين 14-2-2022 هبوط بشكل طفيف في بداية تعاملات سوق الصاغة بمختلف المحافظات اليوم، بعد انخفاض جديد أول أيام تعاملات البورصة العالمية للمعادن تراجع سعر الذهب اليوم عالميا خلال التعاملات الآن، بأكثر من 8 دولارات للأوقية الواحدة الآن.

وفقد الجنيه الذهب نحو 16 جنيها من قيمته مع توقعات بارتفاعه مجددا خلال احتفالات عيد الحب، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 810 جنيهات للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات امس لتى سجلت 812 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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المشغولات الذهبية
المشغولات الذهبية

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 14-2-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (925 جنيها)

وشهد جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر هبوطا بشكل ملحوظ صباح اليوم،  ليسجل 925 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (810 جنيهات)

أما عن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعا فقد تراجع نحو جنيهين خلال عيد الحب اليوم صباح التعاملات ليبلغ 810 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (694 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 694 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6480 جنيها)

وفقد  سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر أكثر من 16 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 6480 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28675 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 925 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1851 دولار.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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