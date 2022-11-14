أسعار الذهب اليوم في مصر 14-11-2022.. وعيار 21 يقفز 10 جنيهات

ارتفاع جديد في منتصف تعاملات سوق الصاغة المحلية بمختلف المحافظات، سجلته أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-11-2022 بعد انخفاضه صباحًا، ليعاود الصعود بعد قفزة بسعر أوقية الذهب عالميًا ببورصة المعادن الدولية بأكثر من 10دولارات.

وقفز سعر الجرام مجددًا بقيمة عشرة جنيهات مساء اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوي الجمهورية وخاصة في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1265 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1255 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقًا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 14-11-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1434 جنيهًا)

على العكس من كل التوقعات ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الان ، وهو الاعلى سعرا ليعاود مكاسبه مجددا 1434 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1265 جنيهًا)

فيما حقق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر ارباح جديدة بقيمة 10 جنيهات ليحافظ المعدن الاصفر على مستوياته عند 1265 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1084 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا في مصر ليسجل 1084 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10120 جنيها)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر تحقيق مكاسب 80 جنيها ليبلغ 10120 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد ليربح نحو 144 جنيها للجنيه.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 44453 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.434 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وشهدت أوقية الذهب خلال اول التداولات الاسبوعية تذبذب على مدار اليوم حيث انخفض صباحا وصعد بقوة مساء ليعاود نفس مستوياته امس عند 1774 دولارا للأوقية.