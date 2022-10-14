أسعار الذهب اليوم في مصر 14-10-2022.. وارتفاع عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-10-2022 في تعاملات سوق الصاغة المسائية المحلية مدموعة بزيادة الطلب على المعدن الأصفر محليا ، علي العكس من نظيرتها العالمية والتى سجلت انخفاضا كبيرا في بورصة المعادن الدولية لليوم الثاني.

وتذبذب سعر الذهب محليا على مدار يومين ليتراوح المعدن مابين 1120-1122 جنيها للجرام ، وسجل الملاذ الآمن أرباحا بقيمة جنيهين مساء ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1122 جنيها ، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1283 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو جنيهين ، ليسجل أعلى سعر في مصر خلال التعاملات ويبلغ 1283 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل مصنعية والأكبر جودة والأقل مبيعا في مصر .

سعر جرام الذهب عيار 21 (1122 جنيها)

وقفز جرام الذهب اليوم عيار 21 في التداولات المسائية ويسجل 1122 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (963 جنيهًا)

وعاود سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده بالتعاملات المسائية ليبلغ 963 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8976 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 16 جنيها ليبلغ نحو 8976 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 إلى نحو 39773 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.283 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما انخفض سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1648 دولارا.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من صعود الطلب مع انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر ، فيما يستفيد أيضا من صعود سعر الدولار أمام الجنيه.