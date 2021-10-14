أسعار الذهب اليوم في مصر 14-10-2021 وعيار 21 يسجل 784 جنيها

واصلت أسعار اوقية الذهب ارتفاعها لتسجل أعلى مستوي في شهر بشكل قوي في ظل اتجاه صعودي للمعدن الاصفر في التعاملات في تداولات البورصة المعادن العالمية الان ، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-10-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية.

وربح جرام الذهب في مصر الأن نحو جنيهان ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيه للجرام، بعد صعوده امس بشكل كبير في تعاملات امس التى سجلت 782 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 14-10-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (896 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 896 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيه)

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 والذي سجل صعودا بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 784 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (671 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 671 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27776 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 896 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1797 دولار.

وتسود توقعات لدي تجار المعدن الاصفر بمواصله المعدن الاصفر الصعود في مصر وعالميا وسط تخوفات من المستثمرين من ازمه طاقة عالميا حاليا بعد تراجع المعروض وزيادة الطلب من جانب الصين ما ادي الى صعود خام برنت حاليا بالاضافة الى موجه تضخم في الاقتصاد العالمي .