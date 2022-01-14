أسعار الذهب اليوم في مصر 14-1-2022 وتراجع عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-1-2022 بشكل طفيف في نهاية تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات، بعد هبوط أوقية الذهب نحو 7 دولارات في تعاملات البورصة العالمية للمعادن في آخر أيام التداول وهبوط سعر الذهب اليوم عالميا خلال التعاملات اليوم.

وخسر جرام الذهب اليوم في مصر جنيها في التعاملات اليوم ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 796 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات الصباح التى سجلت 797 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 14-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيهات)

ولم يهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل كبير، ليسجل 908 جنيهات ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيها)

وتأثر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بهبوط اوقية الذهب ليتراجع نحو جنيها على مدار اليوم في التعاملات ليبلغ 796 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (681 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 681 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 8 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 6368 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28148 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1818 دولارا بالتعاملات المسائية.