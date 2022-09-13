أسعار الذهب اليوم في مصر 13-9-2022.. وعيار 21 يتراجع 3 جنيهات

عاودت أوقية الذهب الهبوط المفاجئ منتصف اليوم بشكل كبير على خلفية الإعلان عن تراجع التضخم الأمريكي، لتتراجع أوقية الذهب حوالي 20 دولارًا في بورصة المعادن العالمية، وتنخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022 بشكل ملحوظ منتصف تعاملات سوق الصاغة المسائية بمختلف المحافظات .

وأكد أحد مسئولي شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك توقعات بمعاودة سعر الذهب الارتفاع مجدداً محلياً نتيجة عدم استقرار سعر الدولار امام الجنية، فيما تراجع الجرام حوالي 3 جنيهات ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر نحو 1113 جنيها، مقارنة بسعره في التعاملات الصباحية التى سجلت 1116 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-9-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1271 جنيها)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3 جنيهات، ليبلغ الجرام حوالي 1271 جنيها ، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1113 جنيها)

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم جزء من مكاسبه في التعاملات ليبلغ 1113 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (952 جنيهًا)

وساهم تراجع سعر الأوقية في هبوط جرام الذهب اليوم عيار 18، وهو الأقل سعرا ليسجل 952 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8904 جنيهات)

كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 24 جنيها ليتراجع ويسجل نحو 8903 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39401 جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل حوالي 1.271 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1704 دولارات مساء اليوم.