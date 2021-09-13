أسعار الذهب اليوم في مصر 13-9-2021 وصعود عيار 21 جنيها

انهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها في اليوم الاول على ارتفاع طفيف في سعر اوقية الذهب وسط عدم استقرار في التعاملات ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-9-2021 في نهاية تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية .

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر الأن جنيها واحد ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 784 جنيه للجرام، بعد استقراره في تعاملات امس بعد ان سجل 783 جنيها ، غير شامله المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-9-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (886 جنيها)

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 886 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (784 جنيه)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل طفيف في التعاملات ليبلغ 784 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (672 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 672 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6272 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6272 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27466 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 886 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1794 دولار.

ويشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه عبر المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه