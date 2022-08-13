أسعار الذهب اليوم في مصر 13-8-2022.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات خلال أسبوع

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-8-2022 بشكل ملحوظ خلال تعاملات المسائية في كل محالّ الذهب على مستوى الجمهورية؛ وذلك على خلفية ثبات سعر أوقية الذهب نتيجة إغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية، مع توقعات بمسار صعودي للمعدِن الأصفر عالميًّا.

وفقدت أسعار الذهب نحو 7 جنيهات على مدار تعاملات الأسبوع نتيجة انخفاض الطلب محليًّا، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1060 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات الصباح، غير متضمنة المصنعية التي تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم

ووفقًا لمصادر بشعبة الذهب في الغرفة التجارية، تستعرض “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-8-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1215 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا عند نفس مستوياته في آخر أيام الأسبوع أمس السبت على ثبات في المستوى الآن ليسجل 1215 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1060 جنيهًا)

واستقر أيضًا مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 في التعاملات المسائية ليبلغ 1060 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (910 جنيهات)

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 الأقل سعرًا في مصر، استقرارًا متواصلًا لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 910 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8480 جنيهًا)

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8480 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

الأوقية الأغلى في مصر شهدت ثباتًا خلال التداولات ليبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 عند نحو 37665 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.215 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارات، مع توقعات باستمرار المعدِن في مستوياته.