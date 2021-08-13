أسعار الذهب اليوم في مصر 13-8-2021 وعيار 21 يسجل 776 جنيها

استمرت أسعار أوقية الذهب في تسجيل مستويات كبيرة في منتصف تعاملات جلسة اليوم الجمعة ببورصة المعادن العالمية لتربح اليوم أكثر من 20 دولارا، ويصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-8-2021 بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية .

ومن المرتقب أن يستمر سعر جرام الذهب الآن في مصر في الصعود ليعوض جزءا من خسائره بعد ما ارتفع الآن نحو 3 جنيهات أخري ، ليبلغ سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 776 جنيها، مقارنة مع سعره في تعاملات اليوم الصباحية التى سجلت 773 جنيها، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-8–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (887 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 887 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (776 جنيها)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل لليوم الثاني في التعاملات ليبلغ 776 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (665 جنيهًا)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة صعوده محليا ليسجل 665 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا فى الوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6208 جنيهات)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6208 جنيهات، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27500 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 887 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1770دولارا.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية ، إن سعر الذهب في مصر والعالم مرشح للصعود مع هبوط سعر الدولار الأمريكي ليرتفع الإقبال على المعدن الأصفر وسط توقعات بمواصلة الذهب الصعود مع توقعات بزيادة عدد إصابات فيروس كورونا مجددا.

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.