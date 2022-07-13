أسعار الذهب اليوم في مصر 13-7-2022.. وارتفاع عيار 21 نحو 5 جنيهات

صعود جديد في البورصة العالمية سجلها سعر الذهب اليوم عالميا ليواصل مكاسبه الطفيفه على مدار اليوم ، ويرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 13-7-2022 في تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية ، على خلفية ارتفاع سعر الاوقية وصعود سعر الدولار عالميا.

ووفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية سابقا ، فأن سعر الذهب قفز بقيمة 5 جنيهات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 1005 جنيه للجرام، مقارنة بالتعاملات صباحا التى سجلت 1000 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 13-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الان بقيمة نحو 5 جنيهات علي مدار اليوم ، ليبلغ 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1005 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1005 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (862 جنيهًا)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 5 جنيهات ليسجل 862 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 8040 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 40 جنيها ليسجل نحو 8040 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1735 دولار.