أسعار الذهب اليوم في مصر 13-7-2021.. وعيار 21 يسجل 789 جنيهًا

واصلت أوقية الذهب ارتفاعها بشكل ملحوظ في منتصف الجلسة اليومية ببورصة المعادن العالمية لليوم الثاني على التوالي، ليصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-7- 2021، بشكل متتالٍ خلال التعاملات اليومية المسائية في سوق الصاغة المحلية الآن.

وتأثرت أسعار الذهب اليوم بنظيره العالمي لترتفع بقيمة جنيه، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 789 جنيهًا للجرام، مقارنة بأسعاره خلال تعاملات اليوم الصباحية، التى سجلت 788 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (901 جنيه)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآن ليسجل 901 جنيه، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (789 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 789 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (676 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ ليسجل 676 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6312 جنيهًا)

وارتفع سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6312 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27930 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 901 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1813 دولارًا.

وتشهد سوق المعادن عالميًّا ترقبًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء اعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني عن شهر يونيو وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة

جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.