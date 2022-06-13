أسعار الذهب اليوم في مصر 13-6-2022.. وعيار 21 ينخفض 5 جنيهات

انخفاض متواصل في تعاملات اليوم المسائية شهدتها أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 13-6-2022 بشكل ملحوظ بمختلف المحافظات بالتزامن مع خسارة اوقية الذهب نحو 45 دولار في تعاملات البورصة العالمية للمعادن على مدار اليوم ، وتوقعات بمزيد من الهبوط نتيجة صعود العائد على السندات الامريكية وسعر الدولار .

ويترقب الجميع اجتماع الفيدرالي الامريكي خلال ساعات للاعلان عن سعر الفائدة الامريكية فيما انخفضت أسعار الذهب مجددا بقيمة 5 جنيهات لكل جرام ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر الى 994 ، مقارنة بسعره في تعاملات صباحا التى سجلت 999 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 4-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1140 جنيها)

وسجل العيار الاغلي سعر في مصر وهو جرام الذهب عيار 24 تراجعا بشكل طفيف، ليسجل 1140 جنيها ، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (994 جنيه)

فيما انخفض عيار 21 نحو 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية مع هبوط اوقية الذهب ليتراجع على مدار اليوم في التعاملات ويبلغ 1140 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (850 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ، وهو الأقل سعرا تراجعا محليا ليسجل 850 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7952 جنيه)

اما عن سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر فقد خسر 40 جنيهات ليتراجع ويسجل نحو 7952 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35340 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.140 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1824 دولار نهاية اليوم.