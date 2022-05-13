أسعار الذهب اليوم في مصر 13-5-2022.. وعيار 21 عند مستوي منخفض

مازال الثبات هو سيد الموقف في البورصات العالمية للذهب قبل نهاية تعاملاتها الأسبوعية ، فيما استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-5-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في محال الصاغة على مستوي الجمهورية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتذبذب سعر الدولار عالميا.

وانخفضت أوقية الذهب عالميا بقيمة تصل إلى 50 دولارا لأقل سعر منذ أشهر ، وتأثر بها سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي ليسجل اليوم نحو 1125 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال التعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية مع استمرار عدم صعود الطلب.

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-5-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1285 جنيها)

وشهد سعر الذهب في السوق المحلية ثباتا طوال اليوم ليستمر سعر جرام الذهب عيار 24 ، عند نفس المستوي الآن ليسجل 1285 جنيها، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1125 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1125 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا استقرارا على مدار اليوم 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (9000 جنيه )

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 9000 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عيار 24 الذي سجل نحو 39690 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما شهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ثباتا ليستمر عند 1.285 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولم يتغير سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم مسجلة 1822 دولارًا ، ليواصل معه أسعار الذهب اليوم في مصر الثبات على مدار اليوم .