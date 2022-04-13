تذبذبٌ جديد شهدته أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-4-2022 بعد أن سجلت تراجعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة بمختلف المحافظات في مصر، مع خسارة أوقية الذهب نحو 3 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في ثالث أيام التداول وعدم ثبات سعر الدولار.

وخسر جرام الذهب خلال التعاملات نحو 6 جنيهات اليوم ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1021 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات صباح اليوم التي سجلت 1027 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 13-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1168 جنيهًا)

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل طفيف، ليسجل 1168 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1021 جنيهًا)

كما انخفض سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط أوقية الذهب في البورصة العالمية ليبلغ 1021 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (876 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 تراجعًا، مساء اليوم، ليسجل الأقل سعرًا محليًّا ويبلغ 876 جنيهًا في التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8168 جنيهًا)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8168 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل 36208 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 ليسجل 1.168 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1976 دولارًا مع توقعات بعودة الذهب للصعود مجددًا.