اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 13-3-2022.. وعيار 21 يسجل 885 جنيها

الجنيه الذهب يسجل 7080 جنيها اليوم
عمر سالم 4:44 م, الأحد, 13 مارس 22 4:44 م, الأحد, 13 مارس 22

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استقرار متواصل سجله سعر الذهب اليوم في البورصة العالمية للمعادن نتيجة إغلاقها للإجازة الأسبوعية وعدم وجود تعاملات ، لتثبت معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-3-2022 بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات المسائية بمختلف محال الصاغة بجميع المحافظات.

وتغلق أسواق المعادن العالمية والمحلية أبوابها الأحد على أن تعاود التداول غدا الإثنين ، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 885 جنيها، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم ، غير متضمنة المصنعية.

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سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-3-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1006 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 استقرارا خلال تعاملاته ليسجل 1006 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 885 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متوال  في التعاملات ليبلغ 885 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (759 جنيهًا)

وثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة لليوم الثاني على التوالي ليبلغ 759 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

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سعر الجنيه الذهب اليوم (7080 جنيها)

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 7080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 31154 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1006 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1986 دولارًا.

واستفاد سعر الذهب في مصر بقوة من الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة صعود أوقية الذهب بأكثر من 80 دولارا ما انعكس على أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل مستويات مرتفعة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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