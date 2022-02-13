أسعار الذهب اليوم في مصر 13-2-2022 وعيار 21 يرتفع مع «الڤلانتين»

واصلت أوقية الذهب ثباتها على مدار اليوم مع إغلاق بورصة المعادن العالمية بعد قفزة في سعر الذهب نهاية تداولات الأسبوع، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022 نهاية تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

ومن المتوقع أن يعاود سعر الذهب الصعود بعد هبوط سعر الدولار عالميا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 812 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 13-2-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (927 جنيها)

ويعد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بين الاعيرة الاخري ليستقر خلال التعاملات الآن ليسجل 927 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 812 جنيه)

كما أستقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 812 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة 695 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6496 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر نحو 6496 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28737 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 927 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اعلي مستوي في شهر عند 1859 دولار للاوقيى

ويتأثر أسعار الذهب اليوم في مصر بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار عالميا ومحليا ، واستمر السعر في ثبات أمس واليم مع توقعات بصعوده