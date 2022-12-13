أسعار الذهب اليوم في مصر 13-12-2022.. وعيار 21 يواصل التراجع

كشف مصدر مسئول في شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية ، عن هبوط أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022 بشكل طفيف مطلع تداولات سوق الصاغة بمختلف المحافظات، رغم ارتفاع سعر الأوقية عالمياً في تعاملات البورصة العالمية للمعادن بأكثر من 8 دولارات منذ قليل.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ “المال” أن سعر جرام الذهب في مصر خسر نحو 10 جنيهات في تعاملات اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في القاهرة الآن نحو 1650 جنيها ، مقارنة بسعره في سوق الصاغة أمس البالغة 1660 جنيها، غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وينشر موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 13-12-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1890 جنيها)

وتراجع سعر الجرام الآن عيار 24، ليسجل 1890 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1650 جنيها)

فيما هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقوة نتيجة تذبذب السعر محلياً في التعاملات ليبلغ 1650 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1425 جنيهًا)

وانخفض أيضاً بشكل طفيف سعر جرام الذهب اليوم عيار 18، منتصف اليوم ليسجل 1425 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (13200 جنيه)

وفقد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 80 جنيها من قيمته ليبلغ نحو 13200 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

فيما تراجع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 58590 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 تراجعا ملحوظا ليبلغ حوالي 1.890 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما عاودت البورصة العالمية الصعود في تداولاته‍ا اليومية بشكل طفيف في سعر أوقية الذهب خلال اليوم لتسجل نحو 1786 دولارا.