أسعار الذهب اليوم في مصر 13-12-2020 واستقرار عيار 21

أغلقت بورصة المعادن العالمية تداولاتها اليوم للاجازة الاسبوعية مع ثبات سعر اوقية الذهب عالميا ليساهم في ثبات أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأحد 13-12-2020 بعد ارتفاعها امس ، ثم تعاود استقراراها اليوم بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية الخاصة بالصاغة .

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق استقرارا حيث بلغ اليوم 804 جنيه، وهى نفس أسعارها خلال تعاملات امس ، علما بأن تلك الأسعار غير شاملة المصنعية. سعر الذهب

وتنشر “المال” في التقرير الأتى أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الاحد 13-12-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (918 جنيهًا)

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 918 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (804 جنيه)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتا عند 804 جنيه للجرام وهو الأكثر مبيعا في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (688 جنيهًا)

سعر جرام الذهب عيار 18 شهد ثباتا عند 688 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب اليوم (6432 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6432 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم 1839 دولارًا.

تذبذب في سعر الذهب وتوقعات باستمرار استقراره

ويشهد سعر الذهب في مصر استقرارا خلال اليومين الجاريين ، وقد يستمر في الاستقرار حتي الاثنين المقبل لاسيما وان بورصة المعادن تغلق تعاملاتها الاسبوعيه اليوم ، وسط تذبذب الاسعار في منطقة 802-804 جنيها للجرام عيار 21.

كما يشهد سوق الذهب تراجعا في الاقبال على الشراء ، مع تاكيدات من جانب شعبة الذهب بان الرواج يكون على شراء جرامين الى 4 جرامات عيار 21 او 18 فقط وهو ما يشكل نسبة متدنيه للغاية ، ويضغط على محال الذهب.

وأكدوا أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء والادخار من جانب المواطنين خلال الفترة الحالية لاسيما مع هبوط الأسعار عالميا ومحليا، موضحًا أن نسبة المبيعات منخفضة للغاية.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدد من الاسباب ابرزها سعر الدولار امام الجنيه المصري ، وسعر اوقية الذهب عالميا في بورصة المعادن ، والتى تتاثر بسعر الدولاى عالميا او سعر النفط او القرارات الاقتصادية او جائحه مثل كورونا.