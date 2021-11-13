أسعار الذهب اليوم في مصر 13-11-2021.. وعيار 21 يرتفع لأعلى سعر في 3 أشهر



شهدت بورصة المعادن العالمية قفزة ملحوظة في قيمة أوقية الذهب خلال التعاملات بنهاية تداولات الأسبوع أمس الجمعة بأكثر من 19 دولارا ، لتصعد معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-11-2021 مطلع التعاملات الصباحية في سوق الصاغة المحلية.

وقال عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية نادي نجيب ، إن أسعار الذهب في مصر ربحت نحو 26 جنيها للجرام الواحد على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 811 جنيها ، بعد صعود في تعاملات أمس ، التى سجلت 808 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

الذهب جديد

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 13-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (926 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعا بشكل قوي ليربح اليوم جنيها بشكل طفيف ليسجل 926 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيها)

وقفزت أسعار جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 3 جنيهات للجرام في التعاملات ليبلغ 811 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (695 جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 695 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6490 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6490 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 28705 جنيهات، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 926 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 25 دولارا خلال التعاملات اليوم لتسجل 1865 دولارا.