أسعار الذهب اليوم في مصر 13-10-2022.. وتراجع عيار 21

انخفضت مجددا أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-10-2022 وسط تذبذب في السعر محليا وعالميا بشكل ملحوظ منتصف اليوم في سوق الصاغة ، متأثرة بانخفاض سعر الاوقية عالميا وخسارة الاوقية نحو 8 دولارات خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن مع تذبذب الأسواق نتيجة للتواترات الجيوسياسية.

وخسر سعر الذهب مساءا نحو 3 جنيهات من قيمته ، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1120 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1123 جنيها، غير شامل المصنعية ، بالتزامن مع وجود طلب ملحوظ محليا .

سعر الذهب اليوم

وتقوم “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-10-2022 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (1288 جنيها)

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 بشكل ملحوظ ، ليسجل 1288 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1120 جنيه)

وتراجع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 مع هبوط اوقية الذهب عالميا ليبلغ 1120 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (960 جنيهًا)

وهبط جرام الذهب اليوم عيار 18 ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 960 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8960 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 8960 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39928 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.288 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1666 دولار ، فيما يستقر سعر الدولار اليوم امام الجنية المصري.