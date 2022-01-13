أسعار الذهب اليوم في مصر 13-1-2022 وعيار 21 يسجل أعلى مستوى أسبوعي

شهد سعر أوقية الذهب ثباتا الآن خلال تعاملات منتصف جلسة اليوم في بورصة المعادن العالمية بعد قفزة في سعر الذهب اليوم وأمس بشكل ملحوظ لتستقر أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-1-2022 بمنتصف تعاملات اليوم المسائية بكافة محال الصاغة على مستوى الجمهورية.

وتسود بعض التوقعات أن يستمر الملاذ الآمن في الصعود عالميا ومحليا بعد هبوط سعر الدولار عالميا ليستفيد الذهب ويحقق أرباحا، فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيها للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية .

أسعار الذهب فى مصر

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 13-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (909 جنيهات)

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا اى تغير في الأسعار خلال التداول الآن ليسجل 909 جنيهات، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 796 جنيها)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 استقرارا ملحوظا ليواصل ثباته في التعاملات ليبلغ 796 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

فيما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

وربح سعر الجنيه الذهب في مصر صباحا نحو 16 جنيها قبل ان يستقر الان ويسجل نحو 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28169 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 909 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1805 دولارًا ، لتتسبب في تسجيل أسعار الذهب اليوم في مصر اعلى مستوي في الأسبوع.