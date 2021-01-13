أسعار الذهب اليوم في مصر 13-1-2021 وعيار 21 يتراجع

تراجعت أسعار الذهب في اليوم مصر الأربعاء 13-1-2021 في منتصف تعاملات بالسوق المحلية لمحال الصاغة بعد ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم مع هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن نتيجه صعود سعر الدولار.

وتراجعت أسعار الذهب في مصر خاصة عيار 21 الأكثر مبيعا في الوجهين البحري والقبلي بنحو جنيه ليسجل نحو 811 جنيها للجرام الواحد، مقارنة بسعر خلال التعاملات صباحا والتي سجلت 812 جنيهات للجرام غير شامل المصنعية. الذهب

وتقوم “المال” في التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر في بداية تعاملات الاربعاء 13-1-2021 :-

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (928 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في التعاملات اليومية ليصل إلى 928 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيهًا)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 في التعاملات اليومية ليسجل نحو 811 جنيهات، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا خاصة عند شراء مايعرف بشبكة العريس.

سعر جرام الذهب عيار 18 (696 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات نحو 696 جنيها للجرام فى التعاملات الآن في سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6490 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم ليبلغ نحو 6490 جنيها، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

صعدت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27840 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 928 ألف جنيه اليوم.

وسجل سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن 1855 دولارًا

الصاغة: سعر الذهب في مصر مرشح للتراجع مجددا

وكشف سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب، أن سعر الذهب في مصر في الوقت الحالى مرشح للهبوط نتيجة تراجع الاوقية وصعود سعر الدولار عالميا وعدم توزيع لقاح كورونا بشكل كبير على الدول بالاضافة الى عدم ظهور تاثير ايجابي كبير للقاحات.

وتوقع نجيب استمرار تأرجح أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا وصعودا، ومن الممكن أن تنحصر الأسعار في منطقة 808-814 جنيها طول اليوم مع صعوبة توقع السعر خلال الأسبوع الجاري لحين تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال إن هبوط سعر الذهب لمستويات متدنية يساهم في جذب المشترين وزيادة الإقبال، لافتا إلى أن سعر الذهب يتأثر بعدد من العوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه ، إضافة إلى سعر برميل البترول عالميا وحال وجود أزمات أو أوبئة دولية تؤثر على الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت المعادن النفيسة الأخرى، حيث تراجعت الفضة 0.4% إلى 25.48 دولاراً للأونصة، وهبط البلاتين 0.1% إلى 1,074 دولارا وخسر البلاديوم 0.2% إلى 2,386 دولار.