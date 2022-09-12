أسعار الذهب اليوم في مصر 12-9-2022.. وعيار 21 يحافظ على مكاسبه

استقرار جديد يضرب أسواق الذهب محليًّا؛ على خلفية ثبات أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية أول أيام التداولات الأسبوعية، بعد أن شهدت قفزة فى سعر الذهب، صباح اليوم، فيما سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-9-2022 ثباتًا بتعاملات اليوم بجميع محالِّ الصاغة على مستوى الجمهورية.

وارتفع سعر الجرام صباحًا بقيمة جنيهين، فيما عاودت الأسعار استقرارها لتحافظ على مستوياتها، ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي ليبلغ نحو 1116 جنيهًا للجرام، وهي أسعاره نفسها خلال تعاملات صباح اليوم غير متضمنة المصنعية.

سعر الذهب

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-9-2022:

سعر جرام الذهب عيار 24 (1274 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرًا بين الأعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1274 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1116 جنيهًا)

وشهد عيار 21 الأكثر مبيعًا استقراره خلال التعاملات ليبلغ 1116 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والأعلى مبيعًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (956 جنيهًا)

فيما واصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا مستوياته ليبلغ 956 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8928 جنيهًا)

كما حافظ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر على أرباحه ليبلغ نحو 8928 جنيهًا، ويبلغ وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 39525 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 عند 1.274 مليون جنيه تقريبًا اليوم، ويزِن 1000 جرام.

كما سجلت أسعار أوقية الذهب عالميا أعلى مستوى في أسبوع عند 1730 دولارا للأوقية.

ووفقًا لشعبة الذهب بالغرفة التجارية، فإن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر أوقية الذهب عالميًّا وسعر الدولار امام الجنيه، بالإضافة إلى سعره عالميًّا ومدى العرض والطلب.