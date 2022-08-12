أسعار الذهب اليوم في مصر 12-8-2022.. وعيار 21 يقفز 14 جنيها

اشتعلت من جديد في آخر أيام التداولات بالبورصة العالمية للمعادن ، لتتخطى أوقية الذهب مستويات 1800 دولار منذ أشهر ، ويقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-8-2022 بشكل ملحوظ ، بالتزامن مع استمرار تراجع الطلب على المعدن محليا.

وسجلت أرباح المعدن الأصفر بالسوق المحلية نحو 14 جنيها صباحا ، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا على مستوى الجمهورية نحو 1052 جنيه للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1038 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

سعر الذهب

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-8-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1206 جنيها)

14 جنيها مكاسب جديده سجلها سعر جرام الذهب عيار 24 ، وهو الاعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1206 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1052 جنيه)

كما اشتعلت سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ، الارتفاع مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1052 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (903 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ليبلغ 903 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8416 جنيه)

وقفزت سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8416 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 37386 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.206 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بهبوط سعر الدولار عالميا ليرتفع سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم لتسجل نحو نحو 1801 دولار لتربح 16 دولار مساء.