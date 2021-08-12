اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 12-8-2021 وعيار 21 يرتفع 4 جنيهات

عيار 21 يسجل 773 جنيها للجرام في السوق اليوم
عمر سالم 3:43 م, الخميس, 12 أغسطس 21 3:43 م, الخميس, 12 أغسطس 21

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ساهمت مخاوف عودة ارتفاع الاصابات بفيرس كورونا ومتحوراته وموجة جديدة من الفيروس في صعود سعر أوقية الذهب عالميا فى بورصة المعادن ، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-8- 2021،  بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات المسائية اليوم عند محلات الصاغة في السوق المحلية.

وسجل سعر الجرام ارتفاعا الآن بنحو 4 جنيهات في تعاملات اليوم ، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر  انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 773 جنيها، مقارنة مع أسعاره خلال تعاملات الصباح والتى سجلت 769 جنيها ، غير متضمنه المصنعية التى تختلف من عيار لآخر.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12-8-2021:

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سعر جرام الذهب عيار 24 (882 جنيها) وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 الذي سجل ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الآن ليسجل 882 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (773 جنيها)

وواصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاعه بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 773 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (661 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 طريقه نحو الصعود بشكل ملحوظ  ليسجل  661 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6184  جنيها)

وصعد سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6184 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27340  جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 882 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1743 دولارًا.

ويواصل سعر الذهب الصعود عالميا ومحليا بعد هبوط عنيف ليقوم بتصحيح المسار في تعاملات أمس واليوم ويعاود الارتفاع بشكل ملحوظ لترتفع الأوقية نحو 20 دولارا وسط توقعات  باستمرار الصعود.

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جدير بالذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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