أسعار الذهب اليوم في مصر 12-7-2022.. وعيار 21 يفقد جنيهين بالتعاملات المسائية

عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022 التراجع بشكل طفيف بعد استقرارها على مدار يومين في سوق الصاغة ، وياتي التراجع على خلفية هبوط سعر الذهب اليوم عالميا وخسارة الأوقية نحو 10 دولار خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن في اخر أيام عيد الاضحي المبارك.

وفقد الجرام الان نحو جنيهين من قيمته ، مع وجود طلب من جانب البعض للزواج والخطوبة وغيرها ،ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 998 جنيها للجرام، مقارنة بسعره صباحا التى سجلت 1000 جنيها، بدون إضافة سعر المصنعية.

سعر الذهب اليوم

ويرصد موقع “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1145 جنيها)

تراجع جديد شهده سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بشكل ملحوظ ، ليسجل 1145 جنيها ، ولا يزال العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (998 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 انخفاض جديد مع هبوط اوقية الذهب اليوم عالميا ليبلغ 998 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والاعلي بيعا في السوق

سعر جرام الذهب عيار 18 (856 جنيهًا)

وانخفض جرام الذهب اليوم عيار 18 بشكل مستمر على مدار اليوم ، ليسجل الأقل سعرا محليا ويبلغ 856 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7984 جنيه)

وتأثر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بشكل ملحوظ ليتراجع ويسجل نحو 7984 جنيها، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وهبط سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35495 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.145 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1725 دولار ، فيما انخفض الاوقية نتيجة صعود سعر الدولار اليوم امام باقي العملات عالميا.