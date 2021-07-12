أسعار الذهب اليوم في مصر 12-7-2021 واستقرار عيار 21

استقرار جديد شهدته أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين 12-7-2021، بعد ارتفاعه في بداية التعاملات ليعاود الاستقرار النسبي في منتصف تعاملات اليوم في سوق الصاغة المحلية، تأثرا بعدم تغير سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية مع أول أيام التعاملات.

ويتوقع بعض التجار احتمالية صعود سعر الذهب مجددا على مدار الأسبوع، فيما سجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 786 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره في تعاملات الصباح والتى لم تختلف، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب في مصر

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاثنين 12-7–2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (898 جنيها)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى جودة بشكل ملحوظاً خلال التعاملات الآن ليسجل 898 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (786 جنيها)

كما استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بشكل متواصل في التعاملات ليبلغ 786 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (673 جنيهًا)

فيما ثبت سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة ليسجل 673 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6288 جنيها)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم، في مصر نحو 6288 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27844 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 898 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1803 دولارات.

وتؤكد شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ان أسعار الذهب اليوم في مصر تسجل تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه ملبن المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه