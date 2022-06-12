أسعار الذهب اليوم في مصر 12-6-2022.. وعيار 21 يسجل 1004 جنيهات

استمرت اوقية الذهب في ثباتها على مدار اليوم مع اغلاق بورصة المعادن العالمية بعد صعودها في سعر الذهب نهاية تداولات الاسبوع ، ليستقر معها أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-6-2022 نهاية تعاملات اليوم بكافة محال الصاغة على مستوي الجمهورية.

واغلق اغلب محال الذهب اليوم ابوابها للاجازة على ان تعاود تعاملاتها غدا الاثنين ، ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 1004 جنيه للجرام، وهي نفس أسعاره خلال تعاملات مساء امس غير متضمنة المصنعية .

سعر الذهب اليوم

وتنشر “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاحد 12-6-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1150 جنيها)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 والذي يعد الأعلى سعرا بين الاعيرة خلال التعاملات الآن ليسجل 1150 جنيها، علمًا بأنه العيار الاكثر جودة

سعر جرام الذهب عيار 21 ( 1004 جنيه)

ولم يتغير سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ليواصل ثباته بشكل ملحوظ خلال التعاملات ليبلغ 1004 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر والاعلي مبيعا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (860 جنيهًا)

كما استقر ايضا سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا قي مصر ليبلغ 860 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8032 جنيه)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 8032 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 35650 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

فيما استقر سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.150 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما سجلت أسعار اوقية الذهب عالميا اقل مستوي في شهر عند 1871 دولار للاوقية

يذكر أن أسعار الذهب اليوم في مصر تتأثر بعدد من العوامل ابرزها بسعر اوقية الذهب عالميا وسعر الدولار امام الجنية بالاضافة الى سعره عالميا