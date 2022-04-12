أسعار الذهب اليوم في مصر 12-4-2022.. وعيار 21 يواصل الاشتعال

واصلت أوقية الذهب صعودها عالميًّا مع استمرار أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-4-2022 في سوق الصاغة خلال التعاملات المسائية في مسارها المرتفع بشكل ملحوظ مع استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ليتحرك سعر المعدِن الأصفر في البورصة العالمية للمعادن.

وصعدت أسعار الذهب اليوم في مصر، مساء اليوم، بنحو جنيهين، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي عند مستويات كبيرة مسجلًا نحو 1022 جنيهًا للجرام، بعد تراجعه أمس في التداولات التى سجلت 1020 جنيهًا، غير متضمنة المصنعية والتى تتراوح بين 80 و120 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب

وتوضح جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12-4-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1165 جنيهًا)

وقفز سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بقيمة نحو 12 جنيهًا، وهو أعلى سعر في مصر بالتعاملات الآن ليبلغ 1165 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1022 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 شهد قفزة جديدة ليواصل مسلسل ارتفاعاته القوية مثل باقي الأعيرة في التعاملات الصباحية ليبلغ 1022 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 (875 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا نظرًا لأنه الأقل جودة والأكثر تشكيلًا ليبلغ 875 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري والأكثر في حساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8176 جنيهًا)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل 8176 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وصعد سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل 36115 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.162 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه، صباح اليوم، بشكل طفيف ليقارب 18.53 جنيه للبيع، و18.45 جنيه للشراء، ويستفيد سعر الذهب من تلك الارتفاعات ويحقق مكاسب تاريخية.