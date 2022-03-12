أسعار الذهب اليوم في مصر 12-3-2022 وارتفاع عيار 21



أنهت البورصة العالمية تداولاتها الأسبوعية على صعود في سعر الذهب اليوم لتعوض بعض خسائرها، وترتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-3-2022 في منتصف تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية، متأثره بالحرب الروسية الأوكرانية.

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية إن سعر الذهب ارتفع بقيمة جنيه اليوم، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي نحو 885 جنيها للجرام، مقارنة بتعاملات صباح اليوم التى سجلت 884 جنيها، غير متضمنة المصنعيه.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1005 جنيهات)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 1005 جنيهات، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (885 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 كباقي الأعيرة بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 885 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (758 جنيهًا)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة بقيمة جنيه ليسجل 758 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم ( 7080 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بقيمة 8 جنيهات ليسجل نحو 7080 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما تأثر سعر أوقية الذهب عيار 24 بتلك الارتفاعات بنحو 31155 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1005 الف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم ليسجل نحو 1986 دولارا.

وقفزت أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو 6 دولارات للأوقية بنهاية تعاملات البورصة العالمية أمس وتقفز معها أسعار الذهب اليوم في مصر.