أسعار الذهب اليوم في مصر 12-11-2022.. وعيار 21 يقفز 17 جنيها

قفزت مجدداً أسعار الذهب اليوم في مصر منتصف تعاملات اليوم 12-11-2022 بنحو 17 جنيها ، بعد أن سجلت عيار 21 الأكثر مبيعا حوالي 1273 جنيها للجرام بدون مصنعية للجرام الواحد الذي تتراوح مصنعيته ما بين 50-90 جنيه للجرام الواحد ، على خلفية ارتفاع سعر أوقية الذهب في تعاملات بورصة المعادن الدولية.

وعلمت المال من مصادر مسئولة بشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ،أن صعود اوقية الذهب لأعلي مستوي منذ شهر ابريل الماضي تسبب في صعود الذهب لأعلي مستوياته في تاريخ المعدن الأصفر محلياً ، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 10184 جنيها ، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 بدون الضريبة.

سعر الذهب والدولار

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-11-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1455 جنيها)

ووفقاً للارتفاعات الجديدة فقد قفز سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ حوالي 1455 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1273 جنيها)

وربح سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 علي مدار اليوم حوالي 17 جنيهاً بالتعاملات 1273 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1090 جنيهًا)

وقفز أيضاً سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا في مصر ليبلغ 1090 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (10184 جنيها)

136 جنيهاً قيمة ارباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليقفز عند مستوي 10184 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 45105 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.455 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتستفيد أسعار الذهب اليوم في مصر من عدة عوامل أبرزها صعود اوقية الذهب عالمياً بالاضافة إلى قفزة سعر الدولار امام الجنيه محلياً وحال نقص المعروض وارتفاع الطلب محليا.