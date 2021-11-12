اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 12-11-2021 وعيار 21 يسجل 808 جنيهات

عيار 24 يسجل 921 جنيها للجرام
عمر سالم 5:26 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21 5:26 م, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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أنهت بورصة المعادن العالمية تداولاتها الأسبوعية على صعود كبير في سعر أوقية الذهب، بنحو 15 دولارا، ليقفز معها  أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021 في ختام تعاملات اليوم المسائية في سوق الصاغة المحلية بعد انخفاضها صباح اليوم.

وقفزت أسعار الذهب اليوم في مصر بقيمة 4 جنيهات للجرام، ليسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 808 جنيهات للجرام، بعد ارتفاع في تعاملات اليوم ومقارنة بسعره في التعاملات الصباحية التى سجلت 804 جنيهات، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

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اوقية ذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021:

سعر جرام الذهب عيار 24 (921 جنيها)

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بعد هبوطه صباح اليوم بشكل ملحوظ ليربح الآن نحو 5 جنيهات ليسجل 921 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (808 جنيهات)

وارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بقيمة جنيها واحدا للجرام في التعاملات ليبلغ 808 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (693  جنيهًا)

كما قفز سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليسجل 668 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6464 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6464 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28505 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 921 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا نحو 9 دولارات للاوقية خلال التعاملات اليوم نحو 1859 دولارا.

وصعدت أوقية الذهب بشكل قوي على مدار تعاملات اليومين الماضيين بأكثر من 3% بسبب ارتفاع التضخم في السوق الأمريكية بالإضافة إلى المخاوف من جائحه كورونا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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