أسعار الذهب اليوم في مصر 12-10-2022.. وارتفاع عيار 21

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن صعود أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12-10-2022 ، في التعاملات المسائية بقيمة 5 جنيهات، حيث سجل مستويات بلغت حوالي 1117 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي بدون مصنعية للجرام أو سعر قيمة الضريبة المضافة.

وعلمت “المال” أن هناك طلبا متفاوت على المعدن الأصفر محليا، بالإضافة إلى انخفاض المعروض محليا من المعدن الأصفر ما ساهم في عودة الارتفاع مجددا، بالتزامن مع تسجيل الجنيه الذهب حوالي 8936 جنيها، فيما يزن الجنيه الواحد حوالي 8 جرامات عيار 21 غير شامل الضرائب على الجنيه الذي ارتفع الطلب عليه مؤخرا.

سعر الذهب

وينشر موقع المال فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-10-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1276 جنيها)

ووفقا لبيانات الشعبة فإن سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرا في مصر بلغ حوالي 1276 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1117 جنيها)

فيما عاود العيار الأكثر مبيعا ارتفاعه ليبلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 محليا في التعاملات نحو 1117 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (957 جنيهًا)

وصعد سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرا محليا ليبلغ 957 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (8936 جنيها)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليبلغ نحو 8936 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفع سعر أوقية الذهب عيار 24 ليصل لنحو 39556 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 1.276 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

ولازالت أسعار الاوقية عالميا تشهد تذبذب ملحوظ في التعاملات اليوم لتبلغ نحو 1669 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب اليوم في مصر بعدد من العوامل ابرزها سعر الدولار امام الجنيه ، والعرض والطلب بالسوق المحلي ، وسعر اوقية الذهب بالبورصة العالمية