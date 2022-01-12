اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب اليوم في مصر 12-1-2022 وعيار 21 يواصل قفزاته

عيار 21 يربح جنيها ويسجل 796 جنيها
عمر سالم 6:34 م, الأربعاء, 12 يناير 22 6:34 م, الأربعاء, 12 يناير 22

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مازال سعر الذهب اليوم يشهد صعود مستمر  خلال تعاملات البورصة العالمية للمعادن ، في اوقية الذهب ، ليرتفع بسببها أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-1-2022 في نهاية تعاملات محال الذهب المسائية في سوق الصاغة المحلية ، وسط ارتفاع كبير للأسعار.

وشهد الذهب تصحيح مساره بعد هبوطه لمستويات طفيفه  ، ليرتفع بقيمة جنيها ، ويسجل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 796 جنيه للجرام، بعد تسجيله صباح اليوم عند  795 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

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الذهب جديد
سعر الذهب جديد

وتنشر جريدة “المال” فى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الاربعاء 12-1-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (908 جنيها)

وكسب سعر جرام الذهب عيار 24 الان نحو جنيها، ويبلغ العيار اعلى سعر في مصر  خلال التعاملات الآن ليبلغ 908 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيه)

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21  ارتفاعا مثل باقي الاعيره بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 796 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

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سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 كباقي الاعيره ليسجل 682 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيه)

وقفز سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6368 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

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سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28148 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 908 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

فيما ارتفعت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1825 دولار ، ليتأثر معها أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار التعاملات.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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